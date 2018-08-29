Tzob'dan Fındık Üreticisine Çağrı: "Tmo'yu Bekleyin"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya kısa bir süre sonra gireceğini öğrendiklerini bildirerek, "Üreticimize sesleniyorum; TMO'yu bekleyin. Fiyat TMO'da yüksekse fındığınızı TMO'ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete fındık bırakmayın" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar döviz getirisi sağlayan, Karadeniz Bölgesi'nin ana geçim kaynağı olan fındıkta hasadın çok büyük bölümünün tamamlandığını, kurutulan fındıkların yavaş yavaş piyasaya girdiğini belirtti. Karadeniz çiftçisinin gözü kulağının alım fiyatlarında olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TMO piyasaya girecek. Fakat, TMO'nun, üretici maliyetleri, enflasyon ve üretici refahı göz önünde bulundurularak piyasaya en az kilogram başına 15 liradan girmesi gerekir" diye konuştu.

Üreticinin piyasa fiyatlarını takip etmesi, kendisi için hangi fiyat karlı ise ürününü oraya satması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Piyasadaki fındık fiyatının üzerinde bir fiyat vererek ödemesini bir ya da iki hafta içinde yapacağını söyleyip, çiftçinin elinden fındığını alanlar olduğu duyumları da kulağımıza geliyor. Ortada ne sözleşme var ne para takası var. Üreticinin bir yıl boyunca emek harcadığı ürününü alarak kayıplara karışıyorlar. Üreticilerimize sesleniyorum, tanımadığınız insanlara fındığınız vermeyin."

Bayraktar, fiyatların 15 liranın üzerine çıkabileceğini, üreticinin acele davranmaması gerektiğini, fındığı ihtiyacı kadar satmasının kendi çıkarına olacağını da sözlerine ekledi. - ORDU