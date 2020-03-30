TZOB'dan çiftçiler için Kovid-19 çağrısı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde üretimin aksamaması için çiftçilerin sağlığının güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.
30.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:12
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde üretimin aksamaması için çiftçilerin sağlığının güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com