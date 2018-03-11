Tzob/bayraktar: Seracılık Üretimi Sekiz Milyon Tona Dayandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altında üretimin sekiz milyon tona dayandığını belirterek, 10 yıllık dönemde örtü altı sebze ve meyve üretiminin yüzde 55.6 arttığını ve beş milyon 53 bin tondan yedi milyon 863 bin tona çıktığını açıkladı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 10 yılda örtü altı sebze ve meyve üretiminin 2 milyon 810 bin ton arttığını söylerken ayrıca örtü altı üretim sayesinde piyasada çoğu ürünün tezgahlarda sürekli bulunur hale geldiğini, özellikle sebzede 30 milyon 826 bin tona çıkan üretimin yüzde 24'üne yakının örtü altından karşılandığını ve bu oranın 2007 yılında yüzde 18.8'de kaldığını belirtti.

Meyvelerde bile örtü altı üretim payının 2007-2017 döneminde yüzde 1.6'dan yüzde 2.3'e çıktığına dikkat çeken Bayraktar, örtü altı meyve üretiminin 2007-2017 arasını kapsayan 10 yıllık dönemde yüzde 103.6 artarak 235 bin tondan 479 bin tona, sebze üretiminin ise yüzde 53.3 artarak dört milyon 818 bin tondan 7 milyon 384 bin tona yükseldiğini vurguladı.

Örtü altı sebze üretimi

Örtü altı üretimin 10 yıllık dönemde meyvede 244 bin ton, sebzede 2 milyon 566 bin arttığı bilgisini veren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Örtü altında en fazla domates üretiliyor. Domates üretimi, toplam örtü altı üretimin yüzde 48.7'sini ve sebze örtü altı üretiminin yarısından fazlasını olmak üzere yüzde 51.9'unu karşılıyor.

"2017 verilerine göre örtü altında üç milyon 830 bin ton domates, bir milyon 122 bin ton hıyar, 791 bin ton karpuz, 186 bin ton kavun, 395 bin ton sivri biber,101 bin ton dolmalık biber, 345 bin ton patlıcan, 219 bin ton sakız kabak, 48 bin ton taze fasulye, 67 bin ton kıvırcık marul, 29 bin ton göbekli marul, 19 bin ton aysberg marul üretiliyor.

"2007 yılında örtü altı üretimi olmayan salçalık ve kapya biber olarak 129 bin ton, çarliston biber olarak 80 bin ton üretim var. Sebzelerden örtü altında 2007 yılından farklı olarak pepino, beyaz turp üretimi yapılıyor.

"Meyvelerde ise muzda örtü altı üretim 10 yıllık dönemde 135 bin tondan 322 bin tona, çilek üretimi 100 bin tondan 155 bin tona çıktı. Üretimi yapılan ürünler içinde, kayısı, erik, nektarin şeftali bile var. 2007 yılında örtü altı üretimi olmayan meyvelerden üzüm, kayısı, erik ve nektarin şeftali de az da olsa üretim gerçekleştiriliyor. Örtü altında 964 ton üzüm, 794 ton kayısı, 166 ton erik, 60 ton da nektarin şeftali üretimi bulunuyor."

"Örtü altı üretim büyük önem kazandı"

Örtü altında çok sayıda sebze ve meyve türünün üretiminin gerçekleştirildiğini vurgulayan Bayraktar, "Artık örtü altı üretim sahası özellikle sebze üretiminde, meyvelerden ise muz ve çilekte çok büyük önem kazandı. Öyle ki muzun yüzde 87'si, hıyarın yüzde 61'i, çarliston biberin yüzde 60'ı, sakız kabağın yüzde 49'u, sivri biberin yüzde 42'si, patlıcan ve çileğin yüzde 39'u, kıvırcık marulun yüzde 36'sı, domatesin yüzde 30'u örtü altından sağlanıyor" dedi.

Kişi başına ortalama üretim 100 kilograma dayandı

2007-2017 döneminde Türkiye nüfusunun, 10 milyon 224 bin 269 kişi artarak 70 milyon 586 bin 256'dan 80 milyon 810 bin 525 çıktığına dikkati çeken Bayraktar, "Nüfus 10 yıllık dönemde yüzde 14.5 arttı. Buna karşın örtü altı üretimde yüzde 55.6 artış yaşandı. Sonuç olarak ortalama olarak örtü altı üretiminde, kişi başına düşen sebze ve meyve miktarı 10 yıllık dönemde 71.6 kilogramdan 97,3 kilograma çıktı" bilgisini verdi. - İstanbul