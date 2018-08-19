Tzob/bayraktar: Fındıkta Fiyat 15 Liranın Altında Olmamalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındıkta piyasaya girmekte gecikmesi ve makul bir fiyat açıklamamasının fındıkta ihraç fiyatını düşüreceğini, ülke ekonomisine yapılan katkının azalmasına yol açacağını bildirerek, "rekoltedeki düşüş, fındıkta üretici maliyetini daha da yükseltecek. TMO, gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır" dedi.

Bayraktar, fındığın büyük bölümünün ihracata gittiğini, geçen yıldan bu yana dolar kurunun yüzde 70.4 arttığını, fiyat 15 lira açıklansa da dolar bazında kabuklu fındık fiyatının sadece 2.5 doları, iç fındık fiyatının bütün maliyetler eklense 5.5 doları bulmayacağını bildirdi ve şunları söyledi:

"Rekoltedeki düşüş, fındıkta üretici maliyetini daha da yükseltecek. TMO, gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır"

"Bu yıl rekoltenin külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle geçen yılın çok altında olacağı görülüyor"

"Dünyanın en büyük fındık üreticisi ülkesi olmamıza rağmen TMO'nun fındık alım fiyatını açıklamaması, dış alıcıların ucuz fiyattan fındık bağlantısı yapmalarını sağlıyor. Bu gecikme ülkemizin her dakika gelir kaybetmesine neden oluyor"

"Hasadın başladığı fındığın yavaş yavaş piyasaya girdiği şu günlerde, üreticilerimizin gözü kulağı TMO'nun açıklayacağı fındık fiyatında"

"Fındığın büyük bölümü ihracata gidiyor. Geçen yıldan bu yana dolar kuru yüzde 70.4 arttı. Fiyat 15 lira açıklansa da dolar bazında kabuklu fındık fiyatı sadece 2.5 doları, iç fındık fiyatı bütün maliyetler eklense 5.5 doları bulmaz"

"2014/2015 sezonunda iç fındığın kilogramını 12.87 dolardan, bu sezon 6.23 dolardan satan Türkiye, fındık fiyatını düşük tutarak ihracat gelirlerini düşürmemelidir"

"Ülke ekonomisi açısından fındıkta ihraç fiyatı ihracat miktarından daha önemli.

"2014/2015 sezonunda sadece 217 bin 427 ton iç fındık ihraç edilmesine rağmen 2.8 milyar dolarlık ihracat geliri kazanıldı.

"1 Eylül-8 Ağustos döneminde bu sezon 277 bin 747 ton iç fındık ihraç edilmesine rağmen, ihracat geliri 1.73 milyar dolarda kaldı"

"Fındık, hem ülkemiz hem de Karadeniz bölgemiz açısından vazgeçilmez bir ürün"

"400 bin aile, 706 bin hektar alanda, dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini, dünya fındık ihracatının yüzde 75'ini karşılıyor"

"Rekolte geçen yılın çok altında kalacak. Bu yıl rekolte külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle geçen yılın çok altında olacak gibi görünüyor.

"Hasat tüm hızıyla sürüyor ama çiftçimiz fındıkta yeterli fiyatın bulunamayacağından endişeli. Artan girdi fiyatları nedeniyle başta mazot olmak üzere girdilere erişimi zorlaştı. Maliyetler arttı. Rekoltedeki düşüş, fındıkta üretici maliyetini daha da yükseltecek.

"Dünyanın en büyük fındık üreticisi ülkesi olmamıza rağmen TMO'nun fındık alım fiyatını açıklamaması, dış alıcıların ucuz fiyattan fındık bağlantısı yapmalarını sağlıyor.

"Bu gecikme ülkemizin her dakika gelir kaybetmesine neden oluyor. Hasadın başladığı fındığın yavaş yavaş piyasaya girdiği şu günlerde, üreticilerimizin gözü kulağı TMO'nun açıklayacağı fındık fiyatındadır.

"Yabancı bir firmanın TMO'dan önce fiyat açıklaması üreticilerimizi üzmüştür"

"Yabancı bir firmanın TMO'dan önce fiyat açıklayarak piyasayı belirlemesi en başta üreticilerimizi üzmüştür.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız yapmış olduğu fındık rekolte çalışmasının sonucunu henüz açıklamadan bir firma kendince bir fiyat açıklıyor. Buna müdahale edilmelidir. Artan girdi ve işçilik maliyetleri üreticimizi zora sokmuştur. Üreticilerimiz bu yıl en az kilogram başına en az 15 lira fiyat beklemektedir."

"TMO gecikmeden, yükselen enflasyon, maliyetler, döviz kurları ve üretici refahını da göz önünde bulundurarak 15 liranın altında kalmamak üzere bir fiyat açıklamalıdır.

"Üreticimiz daha fazla desteklenmelidir. TMO, yüksek kesimlerde de fındık alımı için geçici alım merkezi oluşturmalı, müdahil kurum olarak piyasada etkin ve hızlı alım gerçekleştirmelidir."

Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Türkiye'nin fındık ihracatı:

İç Fındık Ortlama İhraç Fiyatı Değer (FOB)

Dönem (Ton) (Bin Dolar) (Dolar/Kg)

2013/2014 267.643 1.981.441 7.40

2014/2015 217.427 2.799.529 12.87

2015-2016 249.681 2.280.113 9.13

2016-2017 235.796 1.882.254 7.98

2017-2018* 277.747 1.731.427 6.23

(*): 1 Eylül 2017-8 Ağustos 2018 dönemi.

Not: Fındıkta dönem 1 Eylül'de başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. - İstanbul