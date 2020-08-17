TZOB/Bayraktar: Domates tarlada kaldı, ihracat acilen açılmalı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyetin altına düşen fiyatlar nedeniyle üreticilerin zarara uğradığına dikkat çekerek, "Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın acilen açılması gerekiyor" çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyetin altına düşen fiyatlar nedeniyle üreticilerin zarara uğradığına dikkat çekerek, "Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın acilen açılması gerekiyor" çağrısı yaptı.

Yaptığı açıklamada, fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceği ya da alternatif ürünlere yönelebileceği uyarısı yapan Bayraktar, Türkiye geneline yayılan 9 bölgeden 765 Ziraat Odası başkanı aracılığıyla, üreticilerin sorunlarını yakından takip etiklerini belirtti. Çiftçi sorunlarının çözümü için ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Bayraktar, "Sofralık ve salçalık domates üreticisi çiftçilerimizin sorunlarını ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Aktardığımız sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA