Tzob / Bayraktar: Çks Başvuru Süresi 31 Aralık'a Kadar Uzatıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 30 Haziran'da sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin, 31 Aralık'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bayraktar yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliği'ne göre 2018 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran tarihinde sona erdiğini, çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti.

TZOB'un çiftçilerin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı'na süre uzatımı için gerekli başvuruları yaptığını vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birliğimizin yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 1'nci maddesi olan ÇKS'ye başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 30 Haziran tarihinde sona eren 2018 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştır.

"Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte 31 Aralık'a kadar Tarım il ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir." - İstanbul