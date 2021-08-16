TZOB Başkanı Bayraktar: "Üreticiler Çay Kanunu'nun çıkarılmasını bekliyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin Çay Kanunu'nun bir an evvel çıkarılmasını beklediklerini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin Çay Kanunu'nun bir an evvel çıkarılmasını beklediklerini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde küçük arazilerde 200 bin çiftçinin yaklaşık 834 bin dekar alanda 1 milyon 420 bin ton civarında yaş çay ürettiğini belirterek, işletme ölçeğinin büyütülmesi için mutlaka toplulaştırma yapılması gerektiğini savundu.

Çay bahçelerinin giderek yaşlanması, aşırı yağışlar nedeniyle de toprak yapısının bozulması gibi sorunlara acil çözüm üretilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Bu anlamda, çay üreticilerimiz devlet tarafından daha fazla desteklenmelidir. 2016'dan bu yana kiloda 13 kuruş olarak ödenen destek miktarı da artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR ile özel sektör arasındaki yaş çay alım fiyatı farklılığının ve ÇAYKUR kotalarının yetersizliğinden kaynaklanan sorunların üreticileri her sezon daha fazla mağdur ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bölgede yaş çay alımlarının yüzde 53,3'ünü ÇAYKUR, yüzde 46,7'sini özel sektör yapıyor. Özel sektörün açıklanan fiyatlar doğrultusunda alım yapması için gerekli tedbirler alınmalıdır. ÇAYKUR kotaları artırılarak fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Bu yıl ÇAYKUR tarafından açıklanan taban fiyat kiloda 3,87 lira iken, çay hasadının devam ettiği ilçelerde özel sektörün alım fiyatları kiloda 2,5 liraya kadar gerilemiştir. Bu durumda üretilen çayın yarıya yakını düşük fiyattan pazarlanmaktadır."

Üreticilerin çay alımı ve pazarlanmasında karşılaştığı sorunların "Çay Kanunu"nun çıkarılmasıyla çözülebileceğini belirten Bayraktar, üreticilerin kanunun bir an evvel çıkarılmasını beklediğini bildirdi.

"Kuraklık destek ödemeleri vakit kaybedilmeden ödenmeli"

Ulusal Süt Konseyinin en son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Temmuz-31 Aralık 2021 döneminde altı ay süreyle brüt 3 lira 20 kuruş olarak sabitlediğini hatırlatan Bayraktar, "Bu fiyat süt üreticilerinin zarar etmesine neden olacaktır. Önümüzdeki dönemde döviz kur artışlarının yem başta olmak üzere diğer maliyetlere olası etkileri de dikkate alınarak fiyatlar yeniden belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın ve gıda tedarik zincirini zaafa uğratmamanın birinci ve vazgeçilemez yolunun destekler olduğunu vurgulayan Bayraktar, kuraklık destek ödemelerinin kuraklık şartlarına göre güncellenmesi ve vakit kaybedilmeden ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı