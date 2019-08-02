TZOB Başkanı Bayraktar: "Toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA
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