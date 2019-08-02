TZOB Başkanı Bayraktar: "Toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz"

TZOB Başkanı Bayraktar: "Toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2.08.2019 11:25
TZOB Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA
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