TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımsal üretim sekteye uğratılmamalı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerekmektedir" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin sorunlara çözüm beklediğini ifade ederek, "Girdi fiyatlarının artmasıyla, ürün maliyetleri artacak, üretici üretimde sıkıntı çekerken, artan gıda fiyatları tüketicilere ağır gelecektir. Yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerekmektedir. Bu dönemde ithalat pahalı hale gelmiş, paranız olsa da ürün bulmak zorlaşmıştır. İstatistikler, girdi kullanımının fiyat artışıyla birlikte düştüğünü göstermektedir. Yeterince girdi kullanılmaması verimi ve kaliteyi düşürmektedir. Gübre fiyatları son günlerde önemli ölçüde artarak üreticimizin haklı tepkisini çekti. Hammadde fiyatları artışını öne sürerek, talebin arttığı dönemlerde fiyat artışları yapmak her zaman yaşanıyor. Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50'ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Gübre fiyatları artışının, özellikle pandemi sürecinde, artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız" diye konuştu.

'KURU SOĞAN VE PATATESTE PAZARLAMA SORUNU DEVAM EDİYOR'Temel ürünlerden olan kuru soğan ve patateste pazarlama sorunlarının devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar, şunları söyledi:

"Tarlada ve depodaki üretim maliyeti 90 kuruş olan soğanda fiyatlar 70-80 kuruşa geriledi. Pandemi dolayısıyla talepte yaşanan daralma fiyatlarda düşüşe yol açtı. Depolarda bekleyen soğanda çürümeler oldu. Mart ayı sonu ve Nisan ayında taze soğan çıkmaya başlayacağından, depolardaki soğanların satışında sıkıntı olacaktır. Üreticilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, soğan ihracatına ivme kazandırılması, yeni alıcıların ve pazarların bulunması gerekmektedir. Yine patates üreticilerimiz de 90 kuruşa mal ettiği patatesi, depo çıkışı ürünü durumuna göre 60-80 kuruşa satmakta zorlanmaktadır. Patateste artan rekolte ve pandemi dolayısıyla talepteki daralmanın etkisi ile yaşanan pazarlama sorunları devam etmektedir. Üreticilerimizin beklentisi tüketimin artmasını sağlayarak ürünün değerlendirilmesi, ihracatın teşvik edilmesidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı