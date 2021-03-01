TZOB Başkanı Bayraktar: "Şubatta en fazla fiyat düşüşü patateste, en fazla fiyat artışı sivri biberde oldu"
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TZOB Başkanı Bayraktar: "Şubatta en fazla fiyat düşüşü patateste, en fazla fiyat artışı sivri biberde oldu"

01.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:15
TZOB Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 25 ile patateste, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29,31 ile sivri biberde olduğunu bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 25 ile patateste, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29,31 ile sivri biberde olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Şubat ayında gıda fiyatlarında yaşanan değişikliklere ilişkin bilgi veren Bayraktar, markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 25 ile patateste, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29,31 ile sivri biberde olduğunu kaydetti.

Bayraktar, markette kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve maydanoz fiyatlarında değişim meydana gelmediğine işaret ederek, "Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13,96 ile patlıcan, yüzde 5,44 ile kuru soğan, yüzde 4,88 ile kabak, yüzde 2,93 ile kaşar peyniri, yüzde 2,24 ile yumurta, yüzde 2 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,56 ile süt takip etti." ifadesini kullandı.

Markette en fazla fiyat artışının görüldüğü sivri biberi yüzde 19,92 ile ıspanak ve yüzde 15,28 ile portakalın takip ettiğini belirten Bayraktar, "Bunları yüzde 15,1 ile limon, yüzde 11,07 ile ayçiçek yağı, yüzde 9,68 ile yeşil soğan, yüzde 8,76 ile elma, yüzde 7,97 ile yeşil mercimek, yüzde 7,89 ile nohut, yüzde 7,15 ile kuru kayısı, yüzde 6,62 ile domates, yüzde 5,76 ile mandalina, yüzde 5,55 ile tereyağı, yüzde 5,44 ile karnabahar, yüzde 4,88 ile havuç, yüzde 4,75 ile toz şeker, yüzde 4,67 ile salatalık, yüzde 4,39 ile mısırözü yağı izledi." bilgisini paylaştı.

Üretici fiyatlarında değişim

Öte yandan şubatta üreticide lahana, marul, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında değişim meydana gelmediği bilgisini veren Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 25 ile patates olduğunu kaydetti.

Bayraktar, patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 21,59 ile kabak, yüzde 20 ile kuru soğan, yüzde 13,01 ile patlıcan, yüzde 9,52 ile yumurta, yüzde 9,07 ile salatalığın izlediğini belirtti.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 23,6 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 19,63 ile havuç, yüzde 16,28 ile portakal, yüzde 11,7 ile mandalina, yüzde 9,52 ile kuru kayısı, yüzde 9,21 ile limon, yüzde 7,69 ile ıspanak, yüzde 4,94 ile dana etinin takip ettiğini bildirdi.

Fiyat artışlarında girdi maliyetleri etkili oldu

Fiyat artışlarında girdi maliyetlerinin de etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, başta gübre olmak üzere elektrik, tarımsal ilaç fiyatları ve sulama ücretlerinin son bir yılda oldukça arttığını belirtti.

Bayraktar, patates ve soğanın depolarda alıcı beklediğine işaret ederek, bu ürünlerin acilen pazarlanması gerektiğini vurguladı.

Üretim planlaması konusunda iş birliğine hazır olduklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ekonomik örgütlerin görev tanımları değişmeli, idari ve mali yönden güçlendirilerek özellikle hasat dönemlerinde ekonomik faaliyette bulunmaları ve piyasada alım yapmaları sağlanmalıdır. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekmektedir.

Çiftçimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen ve yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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