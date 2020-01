09.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:46

TZOB Başkanı Bayraktar: Kuru soğanda üretim yeterli, patateste arz fazlası var

TÜRKİYE Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, "Kuru soğan ve tohumluk hariç patates ihracatının izne bağlanması özellikle patates üreticimizi olumsuz etkileyebilir. Kuru soğanda üretim yeterli olsa da patateste bir arz fazlası olduğu göz önüne alınmalı" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, milli gelirin yüzde 5,8'ini karşılayan tarımın, 2019 yılının ocak- eylül döneminde yüzde 3,7 büyüdüğünü söyledi. Bayraktar, "Çiftçimiz, 83 milyon ülke nüfusunun, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancının, 45 milyonu aşkın turistin gıda güvencesini sağlamıştır. Her şeye rağmen esas itibarıyla verimliliğe dayalı bitkisel ve hayvansal üretimdeki artış, büyüme rakamlarına olumlu yansımıştır" diye konuştu.

Gübre Takip Sistemi'ni desteklediklerini belirten Bayraktar, "Bu sistemin getirdiği maliyet, gübre fiyatlarını artırmadan çözülmelidir. Son günlerin önemli gündem konularından biri olan elektrikli traktör ve otomobil konusuna da değinmek istiyorum. Bilindiği gibi çiftçimizin en önemli maliyet unsurlarından biri mazottur. Elektrikli araçlar bu maliyeti önemli oranda düşürecektir. Yalnız bu konuda önemli bir sorun akü bedelidir. Devlet akü desteği verirse elektrikli traktör, tarımımız açısından önemli gelişme olacaktır" dedi.

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürünün, marketlerde kuru soğan, üreticilerde ise patlıcan olduğunu dile getiren Bayraktar, "Hem marketlerde hem de üreticilerde fiyat düşüşünde ilk sırayı kabak aldı. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 42,56 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 40,2 ile patlıcan, yüzde 33,66 ile mandalina, yüzde 25,14 ile yeşil soğan, yüzde 21,83 ile domates izledi. Görüldüğü gibi üretici ile market fiyatları arasındaki tutarsızlık sürüyor. Bu durum sürdürülemez. Çiftçimiz istikrarlı bir gelir elde etmeli, tüketicimiz de makul fiyatlarla ürün tüketebilmelidir" diye konuştu.

'PATATESTE ARZ FAZLASI GÖZ ÖNÜNE ALINMALI'

Patates fiyatlarının, 2019'da üretim artışı nedeniyle düşük seyrettiğini kaydeden Bayraktar, bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı'nın kışlalarda patates tüketiminin artırılmasına yönelik taleplerine olumlu cevap verildiğini hatırlattı. Bayraktar, "İç talepte patates tüketimini artırıcı yönde düzenleme yapılmasının milli ekonomiye katkı sağlayabileceğini değerlendiren bakanlık, bu kapsamda kuvvet komutanlıklarına yemek listelerinde patates tüketiminin artırılması yönünde teşvik edici talimat verdi. Sağlık Bakanlığı'mız ise yazımız üzerine taşra teşkilatlarına gerekli duyuruyu yaptığını ve ayrıca merkez teşkilatında yemek menüsünde patates kullanımına özen gösterileceğini bildirdi. Kuru soğan ve tohumluk hariç patates ihracatının izne bağlanması özellikle patates üreticimizi olumsuz etkileyebilir. Kuru soğanda üretim yeterli olsa da patateste bir arz fazlası olduğu göz önüne alınmalı. Patates ihracatındaki izin uygulaması kaldırılmalıdır" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, son yıllarda hem büyükbaş hem küçükbaş sayılarında artış görüldüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılında 17,3 milyondan 18,3 milyona, küçükbaş hayvan sayısı 47,4 milyondan 49,8 milyona çıkmıştır. Yalnız kırmızı etteki sorunumuz devam etmektedir. 2019 yılının son dönemi besiciler için sıkıntılı geçmiştir. Et ve Süt Kurumu'nun depolarında et stokları oluşmuş, bu ürünün ihracat yolları aranmıştır. Diğer taraftan süt üretimimiz sürekli artmaktadır. Bu durum süt hayvancılığımız açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak sanayiye aktarılan sütte aynı oranda bir artış görülmemektedir. Süt sektörü, kırmızı et açısından çok önemlidir. Çünkü besiye alınan materyal oradan gelmektedir. Sütte istikrar olmadan, kırmızı ette istikrar olmaz. Ülke hayvancılığı ancak ve ancak iç üretim geliştirilerek sağlanabilir."

