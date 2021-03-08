TZOB Başkanı Bayraktar kadın çiftçiler için yıpranma hakkı talep etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en ağır iş yükünün tarımda çalışan kadınların sırtında olduğunu belirterek, "Bu kadar ağır yükü taşıyan kadın çiftçiler pozitif ayrımcılığı hak ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en ağır iş yükünün tarımda çalışan kadınların sırtında olduğunu belirterek, "Bu kadar ağır yükü taşıyan kadın çiftçiler pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma payı almalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımda yaptıkları katkılarla da çok önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Geçen yılın kasım ayı rakamlarına göre tarımda çalışan 4 milyon 515 bin kişinin yüzde 39,5'ini kadınların oluşturduğunu aktaran Bayraktar, 1 milyon 782 bin kadın çiftçinin üreterek ülkeyi doyurduğunu bildirdi.

Bayraktar, tarımda çalışan kadınların 1 milyon 677 bininin yani yüzde 94,1'inin sigorta kaydı bulunmadığına dikkati çekerek, kadın çiftçilerin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi yönünde teşvik edici önlemlere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Bu kadar ağır yükü taşıyan kadın çiftçilerin, pozitif ayrımcılığı hak ettiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma payı almalıdır. Devlet, kadın çiftçilerimize yüzde 50 oranında prim desteği vermelidir. Söz konusu desteğin verilmesi durumunda, kadın çiftçilerin sağlık harcamaları eşleri yerine kendi sigortalarınca karşılanacağından, desteğin büyük kısmı devlete geri dönecek, böylece sosyal güvenlikte kayıt dışılık da önlenmiş olacaktır. Türk tarımı ancak kadınların potansiyelini açığa çıkarabildiği ve kadınların toplumsal refahtan pay alabildiği ölçüde tarımsal, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir konuma gelebilir."

En ağır iş yükünün tarımda çalışan kadınların sırtında olduğunu belirten Bayraktar, "Kadın çiftçilerimiz olmazsa Türkiye aç kalır. Tarlada, bağda, bahçede, ahırda ve ağılda bitkisel ve hayvansal üretimin iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz, bunların yanı sıra ev işlerini, hasta, yaşlı ve çocukların bakımını da yapmakta ve aile beslenmesinde en önemli görevi üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın çiftçilerin eğitilmesi önem taşıyor"

Bayraktar, tarımda çiftçilerin, özellikle de üstlendikleri fonksiyonlar dolayısıyla kadın çiftçilerin eğitilmesinin önemine işaret ederek, bu kapsamda ülke çapında "Kadın Çiftçi Eğitimi Programı"nı sürdürdüklerini anımsattı. Kadın çiftçilere, sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ana eğitim konularının yanında her türlü tarımsal faaliyetle ilgili eğitim verildiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 228 bin kadın çiftçimize eğitim verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki sağlıklı nesiller yetiştirebilmenin yolu kadınları eğitmekten geçer. Kadın çiftçilerimizin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak, verimliliği ve kaliteli üretimi artıracak, ülke tarım ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Kadın çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Başta eli nasırlı kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık