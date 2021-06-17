TZOB Başkanı Bayraktar, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde son verileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst toprak tabakasının kaybolduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst toprak tabakasının kaybolduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu konulardaki farkındalığın daha da artması gerektiğini bildirdi.

Çölleşmenin, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi tahribatı olduğuna işaret eden Bayraktar, çölleşmeyle mücadelede yerelden küresele topyekun bir iş birliği gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, dünyadaki kurak alanların yaklaşık yüzde 70'inin halihazırda tahribata uğradığına dikkati çekerek, "Çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst toprak tabakası kaybolmaktadır. Bu durum, yaklaşık 1,2 milyar insanı doğrudan etkilemekte ve 135 milyon insan ciddi risk altına girmektedir. Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda kalmıştır." bilgisini verdi.

Türkiye'de tabii çöl bulunmadığını ancak coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları göz önüne alındığında ülkenin arazi tahribatına ve kuraklığa karşı hassasiyetinin arttığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu durum çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almamıza sebep olmaktadır. Ülkemizdeki çölleşmenin başlıca sebepleri toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları ve arazi kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, bitkilerin yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kirlenmesi olarak bilinmektedir. Ayrıca her geçen gün artan nüfus doğal kaynaklara talebi artırmakta ve çölleşmeye neden olmaktadır."

Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 22,5'inin yüksek çölleşme, yüzde 50,9'unun ise orta düzeyde çölleşme hassasiyetine sahip olduğu bilgisini vererek, ülkede meydana gelen toprak kayıplarında yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve yüzde 34,82 bitki örtüsünün etkili olduğunu ifade etti.

Çölleşme ve erozyonla mücadelede yapılması gerekenler

Dünya ve insanlığın geleceğinin çölleşme ve kuraklık yüzünden tehlike altında olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'de çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini azaltmada acil tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, çölleşme ve erozyonla mücadelede yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Ormancılık faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında erozyon riski dikkate alınarak toprağı koruyucu tedbirler uygulanmalı, ormancılık dışı faaliyetlere tahsis edilen alanlarda erozyon ve toprağın korunması için etkin bir denetim yapılmalıdır.

Tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları yapılırken, rüzgar erozyonu görülen alanlarda, rüzgar perdesi, yeşil kuşak ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırma alanları planlanmalıdır.

Toprakların çoraklaşmasını ve verimliliğin azalmasını önlemek maksadıyla atık sular ve tarımdan dönen drenaj suları, uygun arıtım sağlanmadan tarımda kullanılmamalıdır.

Gübre ve pestisit kullanımlarının mutlak surette toprak ve bitki analiz sonuçlarına dayandırılması için gerekli önlemler alınmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya