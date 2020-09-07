TZOB Başkanı Bayraktar'dan "yumurta için yeni pazarlar bulunsun" talebi Açıklaması Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zor günler geçiren yumurta sektörü için yeni pazarlar bulunması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zor günler geçiren yumurta sektörü için yeni pazarlar bulunması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 7,4 milyar liralık üretim değerine sahip sektör üreticilerinin sorunlarına acil çözüm beklediklerini belirterek, "Irak pazarının kapanması, pandemi nedeniyle yaşanan talep düşüşü, döviz kuruna bağlı artış gösteren yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar ve üretici fiyatlarının maliyetin altında seyretmesi sektörde küçülmeyi de beraberinde getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yumurtacı tavuk civcivi üretimindeki azalmaya da işaret ederek, bu alandaki üretimde küçülmeye gidilmesinin yumurta üretiminde azalma yaşanmasına neden olacağını kaydetti.

Yumurta üreticilerinin zararına satış yaptıklarının altını çizen Bayraktar, maliyeti 40-42 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının 33-35 kuruş olduğunu bildirdi.

Bayraktar, dış pazar yelpazesini geliştirecek ülke bazlı stratejilere ve adımlara ihtiyaç duyulduğunu, aksi takdirde yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta sektörün ciddi zarar göreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük oranda bağımlı olduğumuz Irak pazarı 2019 yılının ortasından itibaren kapandı, yerine etkili alternatif pazarlar bulunamadı. Irak kendi içinde büyük kümesler kuruyor, yaptıkları bu yatırımlarla da ithalata son vermeyi planlıyor. Bu pazarın yakın gelecekte eski haline gelmesi pek mümkün görünmüyor. Sektör, kapanan Irak pazarının yarasını Körfez ülkeleriyle sarmaya çalışsa da karşılarına yüksek maliyet faktörü çıkıyor. Yumurta sektörü zor günler geçiriyor. Yumurtada yeni pazarlar bulunmalı. Maliyeti düşürecek tedbirler alınmalı, ihracat destekleri üreticiyi pazarda kalıcı ve rekabet edici seviyeye getirecek düzeylere çıkarılmalıdır."

Kaynak: AA