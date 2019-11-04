TZOB Başkanı Bayraktar'dan SATSO'ya ziyaret

04.11.2019 17:52

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (SATSO) ziyaret etti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un makamında ağırladığı Bayraktar'a, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ile il ve ilçe oda başkanları eşlik etti.

SATSO'dan yapılan açıklaya göre, burada konuşan Bayraktar, Sakarya'da tarım konusunda projeler gerçekleştirmek istediklerini ve hazırlanan Sakarya Tarım Raporu'nu çok önemli bir rapor olarak gördüklerini belirtti.

Şehrin mevcut tarım potansiyelinin artırılmasını gerektiğini anlatan Bayraktar, Sakarya daha çok bir sanayi şehri olarak görülse de burası gerçekten tarım için yaratılmış bir şehirdir. Buradaki sorun mevcut potansiyelini tam olarak ortaya koyamamasıdır. Sakarya ayvada bir dünya markasıdır ancak dünya ayva ihracatının yüzde 22'sini ülkemiz karşılıyor ve bu çok küçük bir rakam. Hollanda, hiç ayva yetiştirmemesine rağmen dünya pazarının yüzde 57'sine sahiptir. Bizler de mevcut potansiyelimizin farkına varıp buna uygun olarak çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Altuğ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tarım konusunda şehrin reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Sakarya olarak Anadolu'da bulunan birçok ilden daha şanslı konumdayız." diyen Altuğ, şunları kaydetti:

"Ciddi anlamda üretim yapan bir potansiyelimiz, 6 milyar dolara varan ihracat rakamlarımız ve Türkiye ortalamasının altında işsizlik oranlarımız var. Sakarya olarak potansiyelimizi daha da artırmamız gerektiğine katılıyoruz. Sınai anlamda olan ciddi üretim kapasitemizin yanında asla tarımı da unutmamamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye olarak tarımsal anlamda kendimize çok rahat yetebilmeli ve fazlasını da ihraç etmeliyiz. Ancak görünen durumda tarımsal anlamda ithalata ciddi harcamalar yapıyoruz. Tarımsal üretim bizler için çok önemlidir. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle kurulacak olan Doku Kültürü Laboratuvarımız sayesinde akla gelebilecek her türlü fidan ve fideyi burada üretebileceğiz. Tarımsal ürünlerin raf ömrünün uzamasını burada sağlayabileceğiz."

Kaynak: AA