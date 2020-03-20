TZOB Başkanı Bayraktar'dan "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" mesajı Açıklaması Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her ilde "Ziraat Odası Hatıra Ormanları"nın oluşturulduğunu belirterek, "Çiftçilere verilen eğitim ve fidan desteğiyle daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her ilde "Ziraat Odası Hatıra Ormanları"nın oluşturulduğunu belirterek, "Çiftçilere verilen eğitim ve fidan desteğiyle daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 22,6 milyon hektar orman arazisinin bulunduğunu bildirdi.

Bu rakamın Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 29'una denk geldiğini ifade eden Bayraktar, "Dünyada en önemli karbon yutaklarından biri olan ormanlar büyük bir hızla azalırken, ülkemiz bugüne kadar yapmış olduğu ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirmesi çalışmalarıyla orman varlığını artıran ülkelerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ormanların toprağı koruduğunu, çevre kirliliğini önlediğini, yaşamsal işlevlerinin yanında, biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ormanların, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik dolayısıyla dünyadaki en değerli ekosistem olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Su rejimini düzenleyen, erozyonu ve çevre kirliliğini önleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanlar yaşam için vazgeçilmezdir. Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayıca tarım arazilerimiz ile çayır mera alanlarımız sellerden büyük zarar görmektedir. Ormanlar toprak erozyonunu önlediği gibi tarım arazilerinin, çayır ve meraların sellerden zarar görmesine mani olmaktadır. Orman varlığımızın artırılması, orman tahribatlarının önüne geçilmesi şüphesiz çok önem arz etmektedir. Erozyonla biriken toprak da baraj rezervuar hacminde önemli kayıplara neden olmakta, barajların ekonomik ömrünü kısaltmaktadır. Barajların ömürlerinin uzaması havza içindeki orman, çayır ve meraların gelişmesiyle mümkündür."

Bayraktar, ormanların verimli olarak işletilmesi, geliştirilmesi ve korunmasının, geçimini doğal kaynaklara bağlı sürdüren ve kırsalda yaşayan insanlar açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunmasının çok önemli bir konu olduğunu belirten Bayraktar, ziraat odaları olarak kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Bayraktar, 2012 yılında Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını ve her ilde "Ziraat Odası Hatıra Ormanları" oluşturduklarını anımsatarak, "Oda olarak çiftçilerimizi ağaçlandırmanın önemi konusunda bilgilendiriyor, eğitimler veriyor, fidan desteği sağlıyoruz. Çiftçilere verilen eğitim ve fidan desteğiyle daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA