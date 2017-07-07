Tzob Başkan Vekili Gamzeli'den "Gümrük Vergisi" Eleştirisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Gamzeli, "Hasat yoğunluğunun arttığı dönemde gümrük vergilerini düşürmek çiftçimizi mağdur etmiştir" dedi.



Çankırı Ziraat Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gümrük vergisi oranlarının düşürülmesiyle ilgili konuşan Nejat Gamzeli, gümrük vergilerinin canlı hayvan ithalatında yüzde 135'ten yüzde 26'ya, karkas ette yüzde 100'den yüzde 40'a, buğdayda yüzde 130'dan yüzde 45'e, mahlutta yüzde 130'dan yüzde 45'e, arpada yüzde 130'dan yüzde 35'e, mısırda ise yüzde 130'dan yüzde 25'e çekildiğini dile getirdi.



Gamzeli konuşmasında, girdi fiyatları yüksek, verim düşükken gümrük vergilerinin indirilmesinin çiftçinin rekabet gücünü azaltacağına da dikkat çekerek, "Çiftçimizin tedirginliğe girmesine, adeta buğdayda piyasanın durmasına neden olan gümrük vergilerinin indirilmesi kararı fiyatları düşürdü. Hasat yoğunluğunun arttığı dönemde gümrük vergilerini düşürmek çiftçimizi mağdur etmiştir. Çiftçi, tüccar ve sanayici önünü göremediği için ne yapacağını bilememektedir" diye konuştu.



Gamzeli konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Gümrük Birliği kapsamına tarımın da dahil edileceği söylendi. Etki analizleri gerçekleştirilmeden böyle bir şeyin yapılmasının doğru olmayacağını düşünüyoruz. Bu, Türk tarımının sonu olur. Ekmeği bile Fransız, Alman buğdayıyla yaparız. Kendi çiftçimiz yerine yabancılara para kazandırırız. Çiftçi dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mağduriyetini gidermek için acilen çiftçinin alın terinin karşılığını verecek makul müdahale alım fiyatı açıklamalı, belirsizliği ortadan kaldırmalıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, duruma müdahale etmeli, çiftçimizin mağduriyetine son vermelidir. Çiftçimiz Bakanımızdan TMO'nun müdahale alım fiyatı açıklaması ve piyasaya etkin olarak girmesi konusunda destek bekliyor. Bakanımızın talepleri karşılıksız bırakmayacağını düşünüyoruz."



Nejat Gamzeli açıklamasını şöyle tamamladı: "Çiftçi alın teri olan ürününü hak ettiği değerden satabilmeli. Hasadın yoğunlaştığı bugünlerde TMO alım merkezlerini artırmalı, pazar günleri de çalışarak ürününü acilen satmak zorunda olan çiftçilerimizi tüccarın eline bırakmamalıdır. TMO, emanete hızlı alım yapmalıdır. Bu yıl rekoltenin yüksek olacağı tahmini de göz önüne alındığında üretimin yoğun olduğu ilçelerde de geçici alım merkezlerinin kurulması üreticimizin mağdur olmasını önleyecektir." - ÇANKIRI