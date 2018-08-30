Tzob: Balıkçılığımızın Geleceğinin Kararmaması İçin Sürdürülebilir Avcılık Yapılmalıdır

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, denizlerde av yasağının yarın gece (1 Eylül) itibarıyla sona ereceğine dikkat çekerek, "Balıkçılığımızın geleceğinin kararmaması için sürdürülebilir avcılık yapılmalıdır" diye uyardı.

Türkiye'nin büyük su ürünleri potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, su ürünleri avcılığında 2017'de;

ilk sırayı yüzde 49'luk payla Doğu Karadeniz Bölgesinin aldığını,

bu bölgeyi yüzde 24.2 ile Batı Karadeniz,

yüzde 14.8 ile Ege,

yüzde 7.7 ile Marmara,

yüzde 4.3 ile Akdeniz bölgelerinin izlediğini anımsattı.

Avcılıktaki sorunun kıyı avcılığına dayanması olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Kıyılar aşırı av baskısı altındadır. Yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı yeterince yapılamamaktadır. Oysa balıkçılığımızın geleceği açık denizlerdedir. Kıyılarımızda av baskısı sona erdirilmeli, açık deniz balıkçılığı desteklenmelidir" diye uyardı.

Su ürünleri üretiminin 2017'de yüzde 7.2 büyümeyle 589 bin tondan 631 bin tona yükseldiğine işaret eden Bayraktar, 2015'deki 672 bin tonluk üretim rakamına ulaşılamadığına dikkati çekti.

Üretimin yüzde 42.8'ini deniz balıkları, yüzde 8.3'ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5.1'ini iç su ürünleri ve yüzde 43.8'ini ise yetiştiricilik ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2017 yılında 5,6 milyar liralık üretim değerine ulaşan su ürünleri sektörümüz, ülke potansiyeli göz önüne alındığında çok daha büyük seviyelere çıkabilir.

"Balıkçılığımızın geleceğinin kararmaması için sürdürülebilir avcılık yapılmalıdır.

"Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde ana politika olmalı ve bu politika çerçevesinde gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir.

"Stokları koruyucu ve geliştirici yönde gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmelidir.

"Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturulmalıdır.

"Ülkemizde, dünya ortalamasının altında kalan kişi başı su ürünleri tüketiminin artırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

"Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir.

"Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapısı güçlendirilmelidir.

"Sektörde katma değeri artırmanın yolu, ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren işleme tesislerinin kurulmasından geçer. Bu tesislerin kurulması desteklenmelidir." - İstanbul