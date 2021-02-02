TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü "yardım paketi" talebinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü "yardım paketi" talebinde bulundu

02.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:59
TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunarak tarım sektörü için acil bir "yardım paketi" hazırlanmasını istedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Kovid-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunarak tarım sektörü için acil bir "yardım paketi" hazırlanmasını istedi.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, mazot ve gübre desteklerinin, fiyat artışları karşısında yetersiz kaldığını ve tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artışın genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Gübre sorununun yanı sıra çiftçilerin Kovid-19'dan da olumsuz etkilendiğini belirten Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda enflasyonunun genel enflasyon düzeyinin üzerine çıkması nedeniyle sıfır gümrüklü tarım ürünleri ithalatına hız verilmesi, üreticinin ithal ürünlerle rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırıyor. Bu yolla fiyat indirimi sağlamak ancak geçici bir süre yararlı olurken iç üretimi tahrip ederek sorunu kalıcı olarak büyütüyor. Yerli üretimin rekabet şansını kaybetmesiyle başlangıçta ucuz fiyatlarla piyasaya giren yabancı tarım ürünleri tedarikçileri, fiyatları istedikleri gibi artırıyor. Bu olgu, şu günlerde gübre ve yem fiyatlarından ayçiçek yağı fiyatlarına kadar hemen tüm tarımsal girdi ve ürün fiyatlarını etkiler hale gelmiş bulunuyor."

"Kuraklık ve yağışlar üretimi olumsuz etkiliyor"

Demirtaş, Türkiye'nin küresel ısınmaya bağlı iklim değişimlerinden de olumsuz yönde etkilendiğine dikkati çekerek buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerinin yeterli yağış olmadığı için gelişim gösteremediğini, ocak sonunda başlayan yağışların ise aşırı olmaları durumunda bitkinin gelişim sürecine zarar verdiğini belirtti.

Olumsuzluklar nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Demirtaş, çiftçi borçlarına acil bir çözüm bulunmasını istedi.

Kovid-19'a yönelik destek paketlerinden çiftçilerin yararlanamadığını savunan Demirtaş, "Çiftçinin sesine kulak verilmeli ve ekonomiye destek paketlerinde bugüne kadar görmezden gelinen tarım sektörü için acil bir 'yardım paketi' hazırlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TZD Genel Başkanı Demirtaş, tarım sektörü "yardım paketi" talebinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:36:41. #1.15#
title