TZD Genel Başkanı Demirtaş'tan "çiftçi borçları faizsiz yapılandırılsın" talebi
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TZD Genel Başkanı Demirtaş'tan "çiftçi borçları faizsiz yapılandırılsın" talebi

TZD Genel Başkanı Demirtaş'tan 'çiftçi borçları faizsiz yapılandırılsın' talebi
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş çiftçinin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizinin silinip ana paranın beş eşit parçaya bölünmesini içeren bir yapılandırma talep ettiklerini bildirdi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş çiftçinin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizinin silinip ana paranın beş eşit parçaya bölünmesini içeren bir yapılandırma talep ettiklerini bildirdi.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektöründeki yapısal sorunların konjonktürel sıkıntılarla birleşerek büyüdüğünü, bunlara kuraklık olgusunun da eklendiğini vurguladı.

Son zamanlarda çiftçilerin sıkıntılarının arttığına işaret eden Demirtaş, bu kapsamda desteklerin de artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Demirtaş, çiftçinin borçlarını ödeyememesi durumunda akla gelen ilk çarenin yapılandırma olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılandırma genelde borcun yüzde 30 civarında bir bölümünün peşin ödenmesi şartına bağlanmakta ve faizlerde indirim yapılmamaktadır. Çiftçinin talebi ise Tarım Kredi'nin ve Ziraat Bankasının borçlarının faizinin silinip ana paranın beş eşit parçaya bölünmesini içeren bir yapılandırmadır.

Üreticilerin özel bankalara olan borçları da hızla kabarmaktadır. Yapılandırma dışı kalan bu borçların da yapılandırılması için bir formül bulunmalıdır. Bu formül, söz konusu borçların Ziraat Bankası'na devredilmesi ve faizlerinin silinerek ödemelerin takside bağlanması şeklinde olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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