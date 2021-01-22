Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, PFDK'ye sevk edildi
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Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, PFDK'ye sevk edildi

22.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:22
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Tzavellas'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'un da Fenerbahçe müsabakasında talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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