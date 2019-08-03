TYT TÜRK, yayın hayatına başlıyor

TÜRKİYE'nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü yayına başlıyor.

Texs Medya bünyesindeki TYT TÜRK, Pazartesi günü saat 18.30'da yayınlanacak Ana Haber Bülteni ile yayın hayatına adım atıyor. Kanalda Ana Haber'i Türkan Varol Kaya, sabah haberlerini Öykü Cengiz, hafta sonu Ana Haber'i Kerem Seven, hafta sonu sabah programını Pınar Ergüner, Hayatın Tadı programını ise Ebru Keser sunacak.

TYT Türk yönetimi; tecrübeli haber ve program kadrosu, eğlenceli ve dinamik yayın akışı, 4K kurulumlu teknik alt yapısıyla iddialı bir şekilde yayın hayatında olacaklarını belirtti.



Kaynak: DHA

- İstanbul