TYT taban puanının indirilmesi
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TYT taban puanının indirilmesi

TYT taban puanının indirilmesi
05.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:16

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, bu yıl üniversiteye giriş sınavında sürenin uzatılmasının ve barajın düşürülmesinin ek olarak 112 bin öğrenciye üniversite kapılarını açacağını söyledi.

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, bu yıl üniversiteye giriş sınavında sürenin uzatılmasının ve barajın düşürülmesinin ek olarak 112 bin öğrenciye üniversite kapılarını açacağını söyledi.

Çevik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın eğitimde normalleşme adımlarına ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Salgın kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla eğitimde hızlı aksiyonların alınmaya başlandığını dile getiren Çevik, YKS'nin 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ise 20 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Çevik, bu süreçte öğrencilere pozitif katkısı olacak değişikliklerin sağlandığını kaydederek, tarihlerin açıklanmasıyla öğrencilerin gözünde artık sürecin netleştiğini ve sınavlar için son viraja girmek üzere olunduğunu anlattı.

Sınavın içeriğinden bahseden Çevik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öğrencilerimiz salgın sürecinde alınan kararla 12. sınıf konularından ve 8. Sınıf konularından sadece ilk döneme ait olan müfredat kapsamında sorumlu oldukları için, bulunduğumuz tarihlere kadar hem konularını bitirmiş oldular hem de konular üzerinde tekrarlarını sağladılar. Bu süreçten itibaren öğrencilerimiz eksik olduklarını düşündükleri konular üzerinde hızlı bir şekilde tekrar içeren ders planlamalarını yapmalı ve konu eksikliklerini hızlı bir şekilde telafi etmeliler. Ayrıca sınav stresinin yoğunlaşacağı bu dönemde kitap okumaya biraz daha özen gösterip stres yönetimini doğru yapmalılar."

- "TYT için zaman telaşı olmayacak"

Ahmet Çevik, geçmiş yıllarda 120 soru üzerinden planlanan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olmasının öğrencilerin sınav süresini orantılı kullanabilme ve sınav süresini yetiştirebilme noktalarında sıkıntılar oluşturabildiğini söyledi.

Bu yıla mahsus olmak üzere TYT sınavının 30 dakika uzatıldığını dile getiren Çevik, şu açıklamalarda bulundu:

"Böylece öğrencilerimizin hem sınav üzerindeki kaygıları bir nebze azaltıldı, hem de sınav süresini daha orantılı kullanmaları adına onlara büyük katkı sağlandı. Sürenin uzatılması ve soru kapsamının daraltılması daha çok tekrar fırsatı bulan öğrencilerimizin puanlarının yükseltecektir. Bu süreçte TYT taban puanının düşürülmesiyle birlikte en az 112 bin öğrencimizin daha üniversite kapılarını aralayacağını, ancak genel olarak sınav başarı ortalamasının yükselmesiyle birlikte üniversite taban puanlarının da yükseleceğini düşünüyoruz."

- "LGS de ayırt edici sorular bekliyoruz"

Çevik, özellikle LGS sürecinde 8. sınıf müfredatının sadece ilk döneminden sorumlu olan öğrencilerin hızlı bir şekilde konu tekrarlarını ve eksikliklerini tamamlaması gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soru kapsamına dahil olan müfredatın azalması, soru sayısının aynı kalması öğrencilerimizin kalan müfredattan daha ayırt edici sorulara maruz kalacağını gösterir. Sınav konularına hakim, bu konuda daha çok soru çözmüş ve soru çeşidi ile karşılaşmış olan öğrencilerimiz ayırt edici sorular üzerinde daha yetkin olacaktır. Biliyoruz ki bu yıl konu müfredatının azalması ile birlikte konularda derinlemesine sorular karşımıza gelecek, bu ayırt edici soruları çözen öğrencilerimiz, bu yıl LGS sonucunda nitelikli okulların kapılarını aralama fırsatına daha yakın olacaklardır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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