TYT sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarın ve pazar günü yapılacak. Adayların heyecanla beklediği ve 3 oturumda yapılacak YKS, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi ile başlıyor. TYT sınavına dair merak edilenler haberimizde.

TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda adaylara 135 dakika süre verilecek.

Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

TYT'de tanınan süre 135 dakika.

TYT İÇİN SON GİRİŞ SAATİ 10.00

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yaparak belgelerini temin edebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşacağınız ÖSYM AİS'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak YKS sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

2019 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ - SINAV GİRİŞ YERLERİ

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.