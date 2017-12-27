TYT konuları nelerdir? ÖSYM 2018 TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları
TYT konuları nelerdir? ÖSYM 2018 TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları. TYT konuları üniversiteye giriş sınav sisteminin değiştiğinin açıklamasından sonra, öğrenciler en çok sınavda çıkacak TYT konularını merak ettiler. ÖSYM 2018 TYT Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen derslerinde hangi konular üzerinde duruyor? İşte yeni üniversite sınavına dair detaylar...
TYT konuları nelerdir? ÖSYM 2018 TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları. TYT konuları üniversiteye giriş sınav sisteminin değiştiğinin açıklamasından sonra, öğrenciler en çok sınavda çıkacak TYT konularını merak ettiler. ÖSYM 2018 TYT Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen derslerinde hangi konular üzerinde duruyor? İşte yeni üniversite sınavına dair detaylar...
Temel Yeterlilik Testi (TYT) konuları neler? ÖSYM'nin üniveristeye giriş sisteminde uygulayacağı ilk sınav olan TYT konuları, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni sınav sistemi açıklamalarına göre müfredatta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki öğrenciler TYT'de hangi konulardan sorumlu olacak? İşte TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları...
2018 TYT TÜRKÇE KONULARI
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Dil Bilgisi
Sözcük Türleri
Tamlamalar
Fiiller, Fiilimsiler
Ekler
Sözcüğün Yapısı
Cümlenin Öğeleri
Fiil Çatısı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
2018 TYT MATEMATİK KONULARI
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
I. Dereceden Denklemler
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Polinomlar
II. Dereceden Denklemler
Parabol
Karmaşık Sayılar
2018 TYT GEOMETRİ KONULARI
Üçgen
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik Üçgen
Özel Üçgen
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Açı Kenar Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açıortay
Üçgende Kenarortay
Üçgende Alan
Analitik Geometri
Özel Dörtgenler
Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
Paralelkenar
Deldoit
Eşkenar Dörtgen
Kare
Dikdörtgen
Yamuk
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Katı Cisimler
Prizmalar
Piramitler
Küre
Noktanın Analitik İncelenmesi
Vektörler
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
2018 TYT FİZİK KONULARI
Fiziğin Teknolojide ki Uygulamaları
Fiziğin Doğası
Vektörler
Denge ve Moment (Tork)
Ağırlık ve Kütle Merkezi
Basit Makineler
Kütle – Hacim – Öz kütle
Kohezyon – Adezyon
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı
Isı ve Sıcaklık
Hareket – Bağıl Hareket
Newton'un Hareket Yasaları (Dinamik)
İş – Güç – Enerji
Düz Ayna
Işık ve Gölge Olayları
Küresel Aynalar
Işığın Kırılması
Mercekler
Elektrostatik (Coulomb Kuvveti)
Elektrik Akımı ve Devreler
Manyetizma ve Transformatörler
Dalgalar
Güneş Sistemi ve Uzay
2018 TYT FİZİK KONULARI
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Asitler-Bazlar ve Tuzlar
Bileşikler
Kimyasal Tepkimeler
Kimyanın Temel Yasaları
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
2018 TYT BİYOLOJİ KONULARI
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
Organik Bileşikler
Hücre
Madde Geçişleri
DNA-RNA
Protein Sentezi
Enzimler
Canlıların Sınıflandırılması
Ekoloji
Hücre Bölünmeleri
Eşeysiz-Eşeyli Üreme
İnsanda üreme ve Gelişme
Mendel Genetiği
Kan Grupları
Cinsiyete Bağlı Kalıtım
2018 TYT TARİH KONULARI
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Arayış Yılları
Yeniçağ Avrupası
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Yakınçağ Avrupası
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
1881'den 1919'a Mustafa Kemal
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
I. Dünya Savaşı
I. TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2018 TYT COĞRAFYA KONULARI
Doğa ve İnsan
Harita Bilgisi
Coğrafi Konum
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
İklim Bilgisi
Türkiye'nin İklimi ve Yer Şekilleri
Yer'in Şekillenmesi
İç ve Dış Kuvvetler
Toprak Tipleri
Nüfus
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
2018 TYT FELSEFE KONULARI
Felsefe'nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi