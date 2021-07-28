TYT ikincisi Amasya'dan
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TYT ikincisi Amasya'dan

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

TYT ikincisi Amasya'dan Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde ikinci Amasya'dan çıktı.

TYT ikincisi Amasya'dan

Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu

AMASYA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde ikinci Amasya'dan çıktı. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencisi Barış Öksüz, Türkiye ikincisi oldu.

Başarısını öğretmenleri, arkadaşları ve öğretmen olan anne ile babasıyla kutlayan 18 yaşındaki Öksüz, "Sonuçlara baktığımda yüzüm güldü. Aileme haber verdim. Birlikte sevindik" dedi.

Okul pansiyonunda hazırlanıp TYT ikincisi oldu

Çok çalıştığını ve bu sonucu beklediğini anlatan Öksüz, "120 sorudan 115'ine doğru yanıt verdim. Günde 9-10 saat, bazen 11 saat tempoyla çalıştım. Son bir yılımı okul pansiyonunda geçirdim. Çalışabilecek çok güzel bir ortamımız vardı. Arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Moralimiz çok yüksekti" diye konuştu.

Öksüz, bilgisayar mühendisliği okumak istediğini sözlerine ekledi.

Okul müdürü Ahmet Eren de başarısından dolayı öğrencisini tebrik etti.

TYT ikincisi Amasya'dan
TYT ikincisi Amasya'dan
TYT ikincisi Amasya'dan
TYT ikincisi Amasya'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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