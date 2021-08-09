TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? Üniversite sınavı YKS baraj puanı kaç?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? sorularının yanıtları merak edildi. Barajı aşan aday sayısında geçtiğimiz yıla göre düşüş görüldü. Sınavın zor olması ise barajı aşan adaylar için avantaja dönüştü. Uzmanlar, puanlar ve sıralamanın bu yıl çok değiştiğini belirterek, öğrencilere doğru tercih için kritik ipuçları verdi. Peki, TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç?

TYT barajı düştü mü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl sınava giren 2 milyonun üzerindeki adaydan yüzde 32'si barajın altında kaldı. Bu nedenle pek çok üniversite adayı YKS barajı düşürüldü mü, değişti mi diye araştırmaya koyuldu. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç oldu diye merak ederken; barajı geçemeyen aday sayısı göz önünde bulundurularak baraj puanı düşürüldü. TYT barajı düştü mü? TYT barajı kaç? AYT barajı kaç? Üniversite sınavı YKS baraj puanı kaç?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

26-27 Haziran'da 3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT'de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT'de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel'de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT'de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti.

TYT BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Sınava katılanların yüzde 32'si ise 150 puanın altında kaldı. Barajı geçemeyen bu adaylar üniversiteye yerleşemeyecek.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.

TYT baraj puan 150 oldu. 150 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 150 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.