TYT baraj puanı kaç 2021? TYT-AYT puanları kaç oldu? YKS puanları düşecek mi?
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TYT baraj puanı kaç 2021? TYT-AYT puanları kaç oldu? YKS puanları düşecek mi?

TYT baraj puanı kaç 2021? TYT-AYT puanları kaç oldu? YKS puanları düşecek mi?
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Son Dakika: Üniversite sınavı YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken sınav sonuçlarına ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. YKS baraj puanının 150 olduğu oturumlarda sınav sonucunun açıklanmasının ardından baraj puanını geçemeyen binlerce genç bu sene üniversite tercihi yapamayacak. Peki, TYT baraj puanı kaç 2021? TYT-AYT puanları kaç oldu? YKS puanları düşecek mi?

Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirlenen 150 baraj puanın altında kalan binlerce öğrenci YKS baraj puanı düşürülecek mi AYT ve TYT baraj puanları düştü mü, kaç olacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, TYT baraj puanı kaç 2021? TYT-AYT puanları kaç oldu? YKS puanları düşecek mi? İşte detaylar haberimizde...

TYT BARAJ PUANI KAÇ 2021?

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.

Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı;

AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS'DE BARAJ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Uzun süredir tartışmaların odak noktası olan YKS barajının düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. YÖK, YKS barajının düşürülmesine yönelik çalışmasını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajının düşürüleceğini duyurdu.

Açıklamalarında,

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " yer verdi.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından merakla beklenen 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla YKS tercihlerinin uzatıldığını duyurdu.

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