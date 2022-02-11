ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre üniversite sınav süreleri ve baraj puanları değişti. Bunun ardından öğrenciler, TYT-AYT sınav süresi kaç dakika oldu 2022? Üniversite sınav süreleri kaç dakika, kaç saat oldu? YKS, Tyt, AYT, YDT sınav süreleri indi mi, kaç dk olacak? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

ÜNİVERSİTE BARAJ PUANLARI KALDIRILDI MI?

Yükseköğretim Kurulu, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

ÜNİVERSİTE SINAV SÜRELERİ NE KADAR OLDU 2022?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS)

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran, (165 Dakika)

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran, (180 Dakika)

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran, (120 Dakika)

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2022YKS"

Buna göre güncel sınav süreleri şu şekilde olacak:

TYT : 165 dakika

AYT : 180 dakika

YDT : 120 dakika

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