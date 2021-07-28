TYT açıklandı mı? 2021 TYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! TYT sonuçlara nereden bakılır?
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TYT açıklandı mı? 2021 TYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! TYT sonuçlara nereden bakılır?

TYT açıklandı mı? 2021 TYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! TYT sonuçlara nereden bakılır?
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Son dakika: TYT 2021 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Heyecanla beklenen TYT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Peki, TYT açıklandı mı, ne zaman açıklandı? TYT sonuçlara nereden ulaşılır? Detaylar sizlerle...

TYT sınav sonuçları merakla bekleniyordu. An itibariyle sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Son dakika: TYT açıklandı mı? 2021 TYT sınav sonuçları sorgulama ekranı! TYT sonuçlara nereden bakılır?

TYT AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

TYT 2021 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

"SONUÇLARIN ADAYLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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