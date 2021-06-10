TYT 2021 soru ve konu dağılımı nasıl? Hangi konudan kaç soru çıkacak? Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen kaç soru var?

TYT 2021'e sayılı günler kala öğrenciler soru dağılımı nasıl olacak onu merak etti. Hangi konudan kaç soru çıkacak sizler için araştırdık. Türkçe'den kaç soru var? Matematikten kaç soru olacak? Sosyal ve Fen bilimlerinden kaçar soru çıkacak? Barajı geçmek için kaç net almak gerekiyor? Detaylar yazımızda.