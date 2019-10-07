TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı

TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

07.10.2019 14:50
TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TYSD Genel Başkanı Eldem için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Eldem'in ailesi, yakınları ve dernek üyeleri katıldı.

Eski Adalet Bakanı Necat Eldem'in eşi Birsen Eldem'in cenazesi, namazın kılınması ve dua okunmasının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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