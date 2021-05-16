Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! "Teşekkürler Sivasspor"
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Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! "Teşekkürler Sivasspor"

Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! 'Teşekkürler Sivasspor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

DG Sivasspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlıların, Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu Sivasspor ile ilgili paylaştığı videoya, "Teşekkürler Sivasspor" notunu düştü. Boyd, "Arka arkaya 19 maç yenilmez! Bu rekor kıran grubun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem 4 ay boyunca takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve Sivasspor ailesine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, takım arkadaşı Robin Yalçın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Douglas da paylaşımı beğendi. - SİVAS

Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! 'Teşekkürler Sivasspor'
Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! 'Teşekkürler Sivasspor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tyler Boyd Sivasspor'a veda etti! "Teşekkürler Sivasspor" - Haberler Spor
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