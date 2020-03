Tyler Boyd: "Dualarım ve desteğim şehit aileleriyle"

02.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:05

Beşiktaş'ın Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlib şehitleriyle ilgili olarak destek ve dualarının şehit aileleriyle olduğunu söyleyen Boyd, Beşiktaş forması giymenin de hayali olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd, bu sabah düzenlenen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazanılan Alanyaspor maçının kendilerini pozitif yönde etkilediğini belirten Boyd, "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da bir sonraki Ankaragücü'ne kesinlikle taşıyacağız. Son birkaç maçımızı analiz ettiğimizde, bu maçların tamamını kazanmayı hak ettik. Üstün performanslar ortaya koyduk. Belki sonuçlar bunu tam olarak yansıtmıyor ama bu maçların tamamında üstün taraf bizdik. Ankaragücü maçına da bu özgüvenle çıkıp aynı oyun mantalitesini göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİNE DUALARIMI GÖNDERİYORUM"

İdlib'te yaşanan hain saldırı sonrasında şehit olan askerlerimizle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Çok zor bir durum. Ben neredeyse 1 senedir buradayım ve geldiğim ilk günden bu yana insanlar bana çok sıcak ve olumlu şekilde yaklaştılar. Burayı çok seviyorum ve burada bulunmaktan çok memnunum. Olanlardan dolayı çok üzgünüm. Askerlerin aileleri ve bu durumdan etkilenen herkese destek veriyorum, buradan dualarımı gönderiyorum" dedi. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kanat yerine forvet arkasında oynamasının kendisini nasıl etkilediğini anlatan ABD'li oyuncu, "Benim tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Bu formayı giymek, bu formayı taşımak gerçekten özel ve gurur verici bir durum. Oynadığım pozisyon ne olursa olsun, her zaman elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

"TEK HAYALİM BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAKTI"

Her gün sıkı şekilde çalışarak Beşiktaş'a katkı sağlamak istediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Boyd, "Her gün sıkı şekilde çalışıyorum ve fırsat buldukça kalitemi göstermeye çalışıyorum. Yavaş yavaş süre almaya başladım ve yapabileceklerimi de göstermeye başladım. Alanyaspor maçında oyun anlamında hoca bana bir özgürlük tanıdı. Buna sahip olmak da önemli bir şey. Ben tamamıyla şu ana, şimdiye odaklanıyorum. Geçmişi kontrol edemem ve değiştiremem. Şimdiye odaklanarak birçok şeyi yapabilirim, bunu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Takımın şampiyonluk şansını da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Yapmamız gereken maç maç ilerlemek ve bir sonraki maça odaklanarak kazanıp, üzerine koyarak devam etmek. Son birkaç maçta ortaya harika bir performans koyduk. Bu performansı sürdürürsek sonuçlar da otomatikman gelecektir. Her maç önemli ve adım adım, maç maç ilerlemeliyiz" dedi. Devre arasında transferde adı geçmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Boyd, "Geçen sene Türkiye'ye geldiğimde hayalim Beşiktaş'ta oynamaktı. Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor. Ocak ayında kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Burada kalmak istiyordum, bunu da belirtmiştim. Burada kalmak, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

