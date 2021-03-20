Tyler Boyd'dan kariyerinde bir ilk
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Tyler Boyd'dan kariyerinde bir ilk

20.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:02
Tyler Boyd'dan kariyerinde bir ilk

DG Sivasspor'un ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon üçüncü kez rakip fileleri havalandırdı. Boyd ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasman karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd, maçta 2 gol kaydetti. Müsabakanın 41 ve 45+1. dakikasında Boyd meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. ABD'li futbolcu böylece bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Tyler Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Boyd ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 deplasmanda gol atma başarısı gösterdi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Tyler Boyd'dan kariyerinde bir ilk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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