Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük bir fırsattı"

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, transferi ile ilgili olarak, "Benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için de çok mutluyum ve başarılı olacağıma inanıyorum" dedi. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tyler Boyd, siyah-beyazlıların ağustos ayı dergisinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan teklif almanın heyecan verici olduğunu belirten Boyd, "Ben de çok heyecanlandım. Çünkü benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için de çok mutluyum ve başarılı olacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu. 3-4 yaşından beri futbol tutkusu olduğunu ifade eden ABD'li futbolcu, "Her gün, saatlerce futbol oynuyordum. Evet, Amerika'da ve Yeni Zelanda'da çok popüler bir spor olmamasına rağmen, futbol aşkımdan dolayı bu günlere geldim. Bu aşkı tek başıma büyüttüm" dedi.

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM" Beşiktaş için şampiyonluğun birinci ve tek hedef olduğunu bildiğini vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Beklentilerin farkındayım. Ben de bu beklentilere göre takım için elimden gelen her şeyi vereceğim. Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bu beklentiye de karşılık verebiliriz. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum ve bence çabuk bir şekilde, kısa zamanda ritmi yakalayacağım. Yapmanız gereken şey takımınıza güvenmek, kendi oyun planımıza, felsefemize odaklanmak ve oyunu bu şekilde lig boyunca yürütebilmek. En önemlisi de biz zaten oyuncular, teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz ve yapabileceğimizi de göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İmza atamadan önce Beşiktaş ile özel bir bağ oluştuğunu belirten Boyd, "Beşiktaş'a gelmemle ilgili onlardan bir çok mesaj aldım. Bir an önce Beşiktaş forması giyip onların önünde futbolumu sergilemek için heyecanlanıyorum" şeklinde konuştu.

"AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU HİSSETTİRDİLER" Takımda her şeyin pozitif gittiğini belirten Tyler Boyd, "Çok iyi bir grubumuz var. Oyuncular çok pozitif. Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. İlk geldiğim günden itibaren gerek takım arkadaşlarım, gerek teknik ekip, gerek destek ekibi, idari kadro gerçekten kollarını açtılar bana. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici" dedi. Tyler Boyd ayrıca Vodafone Park'a rakip olarak geldiğinde çok heyecanlandığını ve bir an evvel o stadyumda çıkmak için sabırısızlandığını söyledi.

