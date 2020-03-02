Tyler Boyd Açıklamalarda Bulundu

02.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:21

Beşiktaş'ın Amerikalı kanat oyuncusu Tyler Boyd, takımın performansı ve genel durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Takım olarak kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Boyd " Önceki maçlarımızın hepsini domine ettik" dedi.