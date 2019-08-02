TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi

Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı.

2.08.2019 21:52
TYF Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi

Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde başladı.
Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 68 sörfçü kayıt yaptırdı.
Yarışların ilk ayağı yarın ve 4 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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