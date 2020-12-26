TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti
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TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti

26.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:20
TYF Başkanı Erkan Yalçın, gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest yarışında 15.45.29'luk derecesi ile kısa kulvar dünya gençler rekoru kıran sporcumuz Merve Tuncel ve antrenörü Gjon Shyti, Sayın Federasyon Başkanımız tarafından tebrik edildi." ifadelerine yer verildi.

ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15.54.69'luk dünya rekorunu geride bırakmayı başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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