TYF Başkanı Akdurak'tan Urla Kaymakamı Dayanç'a ziyaret
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TYF Başkanı Akdurak'tan Urla Kaymakamı Dayanç'a ziyaret

31.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:38
TYF Başkanı Akdurak'tan Urla Kaymakamı Dayanç'a ziyaret

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Urla Kaymakamlığı görevine atanan Murtaza Dayanç'a ziyarette bulundu.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Urla Kaymakamlığı görevine atanan Murtaza Dayanç'a ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TYF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hakan Yenigün ve federasyon yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, TYF Kamp Merkezi'nin inşası ve ilçede gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası yarışlarının görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmede, Urla'da faaliyetlerini sürdüren mevcut yelken kulüplerinin Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi tarafından desteklenmesinin yelken sporuna değer katacağını belirten Başkan Akdurak'ın, Kaymakam Dayanç'tan desteklerini rica ettiği de aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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