TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen üç gün süren Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası tamamlandı.