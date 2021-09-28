TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası heyecanı devam ediyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonasının dördüncü gününde, yelkenciler kıyasıya mücadele etti.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonasının dördüncü gününde, yelkenciler kıyasıya mücadele etti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 49 kulüpten 374 sporcu katıldı.
Dördüncü gün yarışlarında sporcuların birbirleriyle ve dalgalarla mücadeleleri renkli görüntüler oluşturdu.
Optimist altın grupta toplamda 8 yarış sonunda, Galatasaray Yelken Şubesi'nden Görkem Arda Koçak birinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Kutsal Güneş Kurnaz ikinci ve Göztepe Yelken Şubesi'nden Medine Havva Tatlıcan ise üçüncü sırada yer aldı.
Junior kategorisinde ise altın grupta 7 yarış sonunda Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Sinan Uslu ilk sıraya, Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Ahmet Efe Çanakçı ikinci sıraya, Ege Naz Aydın ise üçüncülüğe yerleşti.
Şampiyona 30 Eylül'de sona erecek.