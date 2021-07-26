TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 1. Ayağı Dikili'de

Yelken sporuna gönül veren sporcular Dikili'de buluşacak. Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Funboard Slalom Ligi 1. Ayak yarışları Dikili'de yapılacak.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Dikili Belediyesi ortaklığında 2021 Funboard Slalom Ligi 1. Ayak yarışları Dikili'de gerçekleşecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin de destekleriyle 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki yarışlar Çandarlı'nın mavi bayraklı Doğu Plajı'nda yapılacak.

Son kayıt 27 Temmuz

U15 junior kız, U15 Junior erkek, U17 kız, U17 erkek, U21 genç kız, U21 genç erkek, kadın, erkek, genç master erkek, genç master kadın olarak 10 farklı kategoride gerçekleşecek yarışlar için son kayıt tarihi 27 Temmuz Salı olarak belirlendi. www.tyf.org.tr üzerinden giriş yapılan "Yelken Bilgi Sistemi" üzerinden kulüpler ve ferdi sporcular kayıtlarını yapabilecekler.

Yoğun Program

Ünlü sporcuların da yer alacağı etkinlikte 29 Temmuz Perşembe günü kayıt ve deneme yarışı yapılacak. Ardından üç gün boyunca kıyasıysa rekabetin yaşanacağı turnuvanın sonunda ödül töreni 1 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

"Sporseverleri bekliyoruz"

Sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kentimiz birçok alanda olduğu gibi su sporlarında da önemli bir yere sahip. Bu kapsamda 29 Temmuz - 01 Ağustos tarihleri arasında Çandarlı'mızın mavi bayraklı Doğu Plajı'nda yelken sporuna gönül veren sporcularımızı ağırlayacağız. Keyifle ve coşkuyla geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. TYF 2021 Funboard Slalom Ligi 1. Ayak yarışlarına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. İlçemizde sporun her dalına desteğimizi sürdürecek ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler