TYBB Edirne Şube Başkanı Demir, gazeteci Yaraşır için taziye mesajı yayımladı
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TYBB Edirne Şube Başkanı Demir, gazeteci Yaraşır için taziye mesajı yayımladı

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir, gazeteci Yaraşır için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Uzunköprü Barış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yaraşır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Uzunköprü Barış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yaraşır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Demir, mesajında Yaraşır'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Yaraşır'ın aynı zamanda TYBB Edirne Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu da anımsatan Demir, cenazenin Uzunköprü'de tedbirler kapsamında gerçekleşeceğini bildirdi.

Yaraşır'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"10 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören gazeteci meslektaşımız Mustafa Yaraşır'ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun. Vatandaşlarımızın koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına özellikle uymasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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