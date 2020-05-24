TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, "Bayram Özel Programı"na konuk oldu
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TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, "Bayram Özel Programı"na konuk oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Instagram'dan canlı yayınlanan "Bayram Özel Programı"nın konuğu oldu.

TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan,
24.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:26

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Instagram'dan canlı yayınlanan "Bayram Özel Programı"nın konuğu oldu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın sorularını yanıtlayan Doğan, ramazanın bu yıl bilindik alışkanlıklarla idrak edilemediğine işaret ederek, "Ramazan demek aslında sosyal bir ibadet demek. Biz orucu tek başımıza tutuyoruz ama ramazanın hayatımıza karışmış öyle unsurları var ki bunların hepsi bizi sosyalliğe sevk ediyor. Halbuki bugün sosyallik dışında kalmak, mesafeleri korumak durumundayız." diye konuştu.

Doğan, zulmün yaşandığı İslam coğrafyalarındaki Müslümanların yapılan zulme boyun eğmemeleri gerektiğini, onlar ve davaları için her zaman dua edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Bugün yayınlanan "Hüznümüz bayram ediyor" başlıklı yazısına değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Hüzün bu işin tabiatında var. Büyüklerimizden öğrendiklerimiz, irfan sahiplerinin naklettikleri ve hissiyat böyle. Kaçınmamız mümkün değil. 'Bayram gelmiş neyime. Kan damlar yüreğime. Anam anam garibem' sözlerinde olduğu gibi bizim türkülerimizde bile öyle.Siz bir şeye inanabilirsiniz, İslam'ın bütün emir ve yasaklarını bilirsiniz, iman edersiniz ama uygulaması olmaz. Uygulamaya başlandığı andan itibaren bir kültür ortaya çıkar. O zaman da bu kültür musikiye, söz sanatları, görüntü sanatları ve mimariye yansır. Yani hayat tarzınızın bir parçası haline gelir. Biz dünya gurbetindeyiz, bu gurbetten de asıl sılaya gideceğiz, Hacı Bayram-ı Veli'nin de dediği gibi bayram edeceğiz. Bu gurbet zamanlarımızda da o sılanın özlemi içerisindeyiz."

Müslümanların dünyanın bir başından öbür başına kadar cereyan eden hadiselerin hiçbirine ilgisiz kalamayacağını dile getiren Doğan, "Sadece yaşantımız, ailemiz ya da ülkemiz değil bütün dünyanın sorumluluğunu omzumuzda hissediyoruz. Bu nesil bu umumi hüznü idrak etmekte biraz geç kaldı. Maalesef tarih idrakimiz zedelendi, dilimiz büyük hasar gördü, irfani ve sözlü kültürümüz neredeyse yok edildi. Ama yavaş yavaş ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi hem öğreniyoruz hem de yaşayarak görüyoruz. Etrafımızda, dünyada olup bitenler bizi gerçekten hüzünlendiriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onların derdiyle dertleniyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım, Elemim bir yüreğin karı değil, paylaşalım" sözlerini paylaşan Doğan, Batı'nın salgında aciz kaldığını anlattı.

Doğan, şöyle konuştu:

"Müslüman dünyası yüz yıl içinde 350 milyondan 1,5 milyara yükseldi. Hüznümüz de o kadar sayıya ulaştı. Hüzün bayram da olsa bizi kucaklıyor ama hüzün aynı zamanda bize güç veriyor. Birtakım şeyler yapma kudretini kendimizde görüyoruz. Dünyayı büyük bir güç merkezi olarak sarıp sarmalayan Batı dünyası, bugün bu koronavirüs karşısında aciz durumda. yani bütün dünya neredeyse aynı seviyeye geldi. Her şeye gücü yeteceğini düşündüğümüz ülkeler bugün ciddi sarsıntılar geçirdi. Yani sizin gücünüzle bir yere kadar. Sizin gücünüzü ortadan kaldıracak, gücünüzün tesirini yok edecek öyle şeyler var ki bu kadar böbürlenmenin hiçbir alemi yok."

Mahmut Bıyıklı da dijital platformdan da olsa dostlarla bayramlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Mehmet Doğan bizim yol açıcı öncülerimizden birisi. Bu ülkenin evlatlarına 'daha yerli nasıl olunabilir ve kalınabilirin' öğretilmesi anlamında öncü bir öğretmen olmuştur. Dilimiz ve ülkemiz için ömrünü bu kutlu davaya vakfetmiştir ve hala şehirden şehre koşarak gençlerin gönüllerine zihinlerine medeniyet değerlerimizi taşımaya çalışmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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