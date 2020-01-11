TYB İstanbul Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

11.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:02

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Birliğin Sultanahmet'teki merkezinde yapılan Genel Kurul'da, TYB İstanbul Şubesi'nin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun seçimi yapıldı.

Buna göre seçime giren listeyle TYB İstanbul Şubesinin yeni Yönetim Kurulu'nda Mahmut Bıyıklı, İhsan Kabil, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Bünyamin Yılmaz, Muzaffer Doğan, Fatma Gülşen Koçak ve Dursunali Taşçı yer aldı.

Fatma Kevser Sümer, Cengizalp Akcan, Sinan Aşık, Cumali Dalkılıç ise Denetim Kurulu'nun yeni üyeleri olarak belirlendi.

"TYB gibi bağımsız ve bağlantısız STK'lara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Kültürü bir var olma savaşı olarak gördüklerini belirten Bıyıklı, "Bu çerçevede yazarlarımız ve şairlerimiz de kültür cephesinin kahramanlarıdır. Coğrafyamız zor dönemlerden geçiyor. Suriye, Irak, Libya, Doğu Türkistan gibi yerlerdeki sıcak gündemle yakından ilgilenmemiz, gündemimize büyük meseleleri almamız gerekiyor. TYB gibi bağımsız ve bağlantısız STK'lara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

Bıyıklı, dünyaya söyleyecek sözü olan herkesin bugün sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Küresel güçlerin emellerine göre ülkeler karıştırılıyor, savaşlar çıkarılıyor, insanlar evinden, yurdundan ediliyor. Merhamet sahibi aydınların, dünyanın esenliğe kavuşması için daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Türk aydınına her zamankinden daha çok vazife düşüyor. Büyük dertlerle boğuşan dünyaya, büyük sözleri olan kalemlerin çözüm önerileri sunması gerekiyor. Toplumların acılarını dillendirme, öfkelerini seslendirme ödevi, tarih boyunca yazarların omzunda olmuştur. Çağının tanığı olan yazarlar bu tanıklığın hakkını vermelidir. O sebeple hemen yanı başımızdaki savaşların ve acı sonuçlarının edebiyatımıza girmesi şarttır. Bölgemizdeki kırılmaları, yangınları yüreğimizde hissetmeli, kaleme almalıyız. Edebiyata giren, ebediyete kalır. "

TYB'nin geçici gündemlere takılmadan büyük meseleleri gündemine taşımaya çalıştığını söyleyen Bıyıklı, "TYB İstanbul olarak dinamik bir yapıya sahibiz. Yılın tamamına yayılan faaliyetlerimizde her zaman yarının Türkiye'si için daha fazla ne yapabiliriz, derdini taşıyoruz. Bu dert bizi diri tutuyor. 2020'de de çok büyük kültürel projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında desteğini esirgemeyen bütün kurumlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, tebrik konuşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA