TYB İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek
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TYB İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev'e destek mektubu yazarak Ermenistan'ın işgalci tutumuna tepki gösterdi.

TYB İstanbul Şubesi'nden Azerbaycan'a destek
19.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:43

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev'e destek mektubu yazarak Ermenistan'ın işgalci tutumuna tepki gösterdi.

Bıyıklı, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırgan tutumuna yönelik tepkilerin devam ettiğini hatırlatarak, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bıyıklı mektubunda şöyle seslendi:

"Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Anar Rızayey, tarihi katliam ve vahşetlerle dolu Ermeni çetelerinin geçmişte olduğu gibi bugün de haksız hukuksuz bir şekilde saldırganlığını devam ettirmesini kaygıyla takip ediyoruz. Karabağ işgali devam ederken yeni işgal girişimleriyle zulümlerine yeni zulümler katmaya çalışan zalimlere karşı kahraman Azerbaycan ordusunun asil direnişini saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın duası ve desteği sizinledir.

Her zaman kalbimiz Azerbaycan Türkleriyle çarpmaktadır. İstanbul-Bakü arasındaki kardeşlik köprüsü kıyamete kadar yıkılmayacaktır. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in muhteşem ifadesiyle 'cephemizin sinesinde imanda bir, sevinme bir, acı bir, vicdan birdir.' Cihan yıkılsa bile bu cephe sarsılmayacaktır. İki devlet bir millet olarak düşmana boyun eğmeyeceğimizi bütün dünya görecektir. Azerbaycan halkı yalnız değildir. Her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildirir, bu vesileyle Ermeni katillerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan'ın yiğit halkına başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA

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