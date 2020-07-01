TYB İstanbul Şubesi: "Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TYB İstanbul Şubesi: "Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayınladığı bildiride Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek verdiklerini belirtti.

TYB İstanbul Şubesi:
01.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:13

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yayınladığı bildiride Ayasofya'nın cami olarak açılmasına destek verdiklerini belirtti.

Bıyıklı, yaptığı açıklamada, fethin sembolü Ayasofya'nın onlarca yıldır zincirlerin kırılmasını beklediğinin altını çizerek, "Necip Fazıl, Osman Yüksel Serdengeçti, Sezai Karakoç gibi öncü şahsiyetler kalemleriyle direniş göstererek Müslüman, Anadolu insanının da müthiş destekleriyle kutlu mabedin kapılarına geçirilen zincirlerin halkalarını söküp Ayasofya davasına sahip çıkmışlardır. Evet, Ayasofya bir davadır. Bizans'a karşı şerefli bir mücadele veren Fetih ordusunun davasıdır. Ayasofya'ya geçirilen zincirlerin son halkalarını söküp atmanın tam vakti gelmiştir. Müslüman Türk milletinin tamamının hissiyatı bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, yetki sahiplerinin bu hissiyata karşı durmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinde yaşanan heyecanın bir benzerinin Ayasofya'nın açılması fikriyle yaşandığına ve millete rağmen hiçbir uygulamanın muvaffak olamadığına dikkati çekti.

Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de Ayasofya meselesine cami dışında başka bir seçenekle çözüm teklifinde bulunanlar Türkiye düşmanı ihanet şebekelerinin sözcülüğünü yapmaktadırlar. Tarih boyunca gösterdiği kararlılıkla küfrün yıkılmaz kalelerini yıkarak muhteşem zaferler kazanan milletimiz aynı kararlılıkla Ayasofya davasını sahiplenmektedir. Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya'nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekteyiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden cesaretini kuşanarak Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır.

Kişilerin siyasi duruşu ve hedefine odaklanmaktan vazgeçip milletimizle birlikte Ayasofya'nın cami olarak açılmasına odaklanmak gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye'nin yazarları olarak Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan, fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya'yı cami olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı Haber
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı Haber
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı Haber
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cenk Eren Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Futbolcu Otomobil Türk Lirası Esra Albayrak
Şu an buradasınız: TYB İstanbul Şubesi: "Ayasofya'yı açacak irade, tarihin altın sayfalarına adını yazdıracaktır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 20:16:32. #1.15#
title