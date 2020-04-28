TYB Erzurum Şubesi'nden Erbaş'a destek açıklaması
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TYB Erzurum Şubesi'nden Erbaş'a destek açıklaması

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından yapılan açıklama ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yapılan olumsuz eleştirilere sert tepki gösterildi.

TYB Erzurum Şubesi'nden Erbaş'a destek açıklaması
28.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:27

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından yapılan açıklama ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yapılan olumsuz eleştirilere sert tepki gösterildi.

Şube Başkanı M. Hanefi ispirli, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma gününde temsili Cuma namazını kıldırmış ve hutbesinde "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulunmuştur.

Erbaş konuşmasının devamında ise; İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temsil ettiği makamın gereği olarak Kur 'an ve Sünnet çizgisinde hakikatleri dile getirmiştir.

Özellikle son yıllarda, "insan hakları", "cinsiyet eşitliği" ve "cinsel özgürlük" adı altında gerçekleştirilen söylem ve gösterilerle toplumsal ve aile yapımızı hedef alan sinsi olduğu kadar alçakça plan ve projelere şahit olmaktayız.

Meşru, muteber ve yasal olmayan, insan onurunu hiçe sayan birliktelikler; Allah tarafından haram kılınmıştır. Hem haram hem de sağlık açısından önemli hastalıkların nedeni olan çarpık ilişkileri sürdüren, savunan ve yaymaya çalışanlar azgınlık ve haddi aşmada artık sınır tanımıyorlar.

Bu sınırı aşmada şimdi öyle bir noktaya gelindi ki; Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda evliliği teşvik edici, aile hayatını koruyucu ve sapıklığın insan bedeni üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak sadece Müslümanları değil tüm insanları uyaran Diyanet İşleri Başkanı için malum çevreler tarafından suç duyurusunda bulunacağının açıklanmasını hukuk skandalı ve provokasyon olarak değerlendiriyoruz.

Toplumumuzun temel dinamiklerini tahrip etmek için; Sapkınlığı ve hayasızlığı normalleştirme, meşrulaştırılma çabası içinde olan kişi, grup ve kurumları açıktan destekleyerek; fitne, fesat peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz.

Türkiye'nin yazarları, sanatçıları ve düşünürleri olarak; Dinimizin emir ve yasaklarını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı destekliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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