TYB'den Başkan Aksun'a ziyaret

22.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:09

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi yöneticileri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.



Ziyarete TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Şeref İşleyen ve İhsan Ünlü de katıldı. Ziyarette Erzincan'ın kültürel altyapısı ve yapılacak çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Bekir Aksun'a bilgi verildi.



Belediye Başkanı Aksun, TYB'ye yaptıkları çalışmalarda destek olabileceklerini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA